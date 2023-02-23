バリオス　ハンドルクランプ　マーシャル　ブラックゴールド新品未使用　ネジセット

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ご覧いただきましてありがとうございます。即日発送いたします。専用ネジを4本お付けいたします。ネジは強化タイプとなります。バリオスハンドルクランプ マーシャル/ブラックゴールド1個 新品/未使用アルミ製深堀仕様重圧感・立体感があります。取り付けの際は六角ボルトでフラットに取り付けることができます。画像4枚目は装着例となりますのであくまでもご参考までにお願いいたします。◎サイズ ◎ボルト間縦56ミリ 縦35ミリ横113ミリ 横89ミリ厚さ20ミリ素人の平置き採寸です。ご参考までにお願いいたします。新品未使用品ですが海外製品のため、傷などがある場合もございます。ご理解いただける方のご購入でお願いいたします。☆おまとめでご購入をご希望の方はコメントよりご連絡下さいませ。【即日発送、安心な匿名発送ですぐにお届けします】#バリオス#マーシャル#ハンドルクランプ