【新品】ロクシタン エルバヴェール オードパルファム 50ml ロクシタン

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ご覧いただきありがとうございます！セット割引致します(^^)プロフィールご覧下さい(^^)#ココナッツコスメセット割引大歓迎商品一覧ページセット割引きご希望の方は必ずご購入前にコメント下さい！ご購入後の割引きに対応致しかねます(\u003e_\u003c)ロクシタンエルバヴェールオードパルファム⚀容量 50ml⚀香調 ハーバルグリーンシトラスHeadアンブレッドシード、グリーンベルガモット、ピンクペッパーHeartネトル、ワイルドローズ、キイチゴ、クラリセージBaseホーリーグラス、ムスク、カシミアムスク⚀商品状態新品/未使用※写真は撮影用に開封したものを使用しています。※発送前に一度中身確認を行うため、フィルムをはがした状態で発送させていただきます。⚀購入元 正規店購入品（空港免税店、WEB、店舗）⚀購入時期2021年10月ごろ⚀定価11,000円※自宅保管品のため、場合によっては外箱に傷や汚れがある場合がありますが、商品自体に問題はありませんのでご安心ください。※お求めやすい価格で出品していますので、セット購入以外のお値下げは対応しておりません。