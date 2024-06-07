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✩doTERRA オイル　2本セット✩
商品番号 P62738230067
商品名

✩doTERRA オイル　2本セット✩
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❁❁ご覧いただきましてありがとうございます❁❁doTERRAのオイルです。正規オンラインショップにて購入しました。・ペパーミント15ml(2027.5)・レモンユーカリ15ml(2026.12)全て未使用品です。暗所保管しておりましたが、素人の自宅保管にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。プチプチに包み普通郵便での発送予定です。その他配送方法をご希望の方は購入前にご相談ください。コメント・ご購入前に必ず私のプロフィールをご一読ください。コンビニ・ATMでのお支払いの方はいつ頃お支払い予定かをお知らせください。スムーズなお取引のためご協力をお願い致します！バラ売りの場合・ペパーミント→3500円・レモンユーカリ→1800円にて対応させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/capitation758808.html
http://narcologia.ru/goods/message494927.html
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