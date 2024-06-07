✩doTERRA オイル　2本セット✩

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❁❁ご覧いただきましてありがとうございます❁❁doTERRAのオイルです。正規オンラインショップにて購入しました。・ペパーミント15ml(2027.5)・レモンユーカリ15ml(2026.12)全て未使用品です。暗所保管しておりましたが、素人の自宅保管にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。プチプチに包み普通郵便での発送予定です。その他配送方法をご希望の方は購入前にご相談ください。コメント・ご購入前に必ず私のプロフィールをご一読ください。コンビニ・ATMでのお支払いの方はいつ頃お支払い予定かをお知らせください。スムーズなお取引のためご協力をお願い致します！バラ売りの場合・ペパーミント→3500円・レモンユーカリ→1800円にて対応させていただきます。