[500 ML] WHITE JASMINE スティックディフューザー

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商品詳細
[500ML]WHITEJASMINEスティックディフューザー（1個）新品未使用スティックディフューザーでどんな空間も均一に香りづけ。WhiteJasmine|自宅を明るく繊細な空間に変える白いブーケの爽やかな香り。アロマ：ジャスミン、スズラン、ホワイトムスク。持続期間約12週間。持続期間は、室温や湿度によって異なる場合があります.
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