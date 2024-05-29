ヤーマン ジェットフロスコンパクト YOI-100

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。値下げ交渉等はご遠慮ください‼️・本体・ノズル2本・USBケーブル・ACアダプター・収納ケース・取説・ノズル用UV除菌ケース数ヶ月前に新品購入しました。破損等はありません。ノズルは使用済みです。洗浄消毒済みです。収納袋とノズル用UV除菌ケースは開封はしましたが未使用です。元箱はありません。エアパッキンで包みダンボールに入れて発送します。よろしくお願いします。口臭口腔洗浄器
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http://narcologia.ru/goods/contemplate258577.html
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