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古渡命銘木 後水尾院勅銘　伽羅　銘【延命院】0.138g 香木/お香/沈香/伽羅
商品番号 T91597008559
商品名

古渡命銘木 後水尾院勅銘　伽羅　銘【延命院】0.138g 香木/お香/沈香/伽羅
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古渡命銘木後水尾院勅銘　伽羅　銘【延命院】0.138gお香　香木　香道〔お香＇沈香＇伽羅〕聞香精密な秤を測りましたが、僅かに誤差がありましたらご容赦ください。古い物ですので、新品をお探しの方はご遠慮ください。特殊機材による撮影、計測等は行っていませんので、写真による色の誤差や実寸の誤差が生じる場合もございます。ご了承の上、どうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral906932.html
http://narcologia.ru/goods/perforce979065.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral24732.html
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