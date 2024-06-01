古渡命銘木 後水尾院勅銘　伽羅　銘【延命院】0.138g 香木/お香/沈香/伽羅

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商品詳細
古渡命銘木後水尾院勅銘 伽羅 銘【延命院】0.138gお香 香木 香道〔お香＇沈香＇伽羅〕聞香精密な秤を測りましたが、僅かに誤差がありましたらご容赦ください。古い物ですので、新品をお探しの方はご遠慮ください。特殊機材による撮影、計測等は行っていませんので、写真による色の誤差や実寸の誤差が生じる場合もございます。ご了承の上、どうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral906932.html
http://narcologia.ru/goods/perforce979065.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral24732.html
古渡命銘木 後西院帝勅銘 名香 古伽羅 銘 言葉ノ花 0.392g 伽羅上々 ...
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古渡命銘木 名香【烟競香】銘香四種 たとう紙附 合計0.569 g 手記録紙 ...
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古渡命銘木 大和古流秘儀三十六哥仙香 名香36種揃え # 香木＊お香 ...
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古渡命銘木 後西院帝勅銘 名香 古伽羅 銘 言葉ノ花 0.392g 伽羅上々 ...
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古渡命銘木 名香【烟競香】銘香四種 たとう紙附 合計0.569 g 手記録紙 ...
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古渡命銘木 大和古流秘儀三十六哥仙香 名香36種揃え # 香木＊お香 ...
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