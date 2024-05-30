古渡香木　黒油伽羅269g 香道お香沈香六國五味

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タトゥー紙に包まれておりますそのままでも強く良い香りがしています、天然の香木の香りは酸味辛味甘味苦味塩辛といろんな香りが有り同じ場所で取れたものでも微妙に違い人それぞれ好みはあると思いますが、天然の香り香木のひとつとしてコレクションに加えて頂くことができたらと思いますので宜しくお願いします長さ重さは写真にて確認してください