アクアディパルマ　ブルーメディテラネオ　キノット　オーデトワレ

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商品詳細
キノット オーデトワレ写真にある残量（9割くらい）です。おためしにどうぞ。6ヶ月自宅保管の中古品です。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。Size30mL価格¥11,330商品説明男性にも女性にも愛されるキノットオーデトワレ。生き生きとした活気に満ちたトップノートのキノットとマンダリンを特徴とするフレッシュなフレグランス。ミドルノートにはローズマリーとカルダモンがアロマティックなタッチを加え、ベースはジャスミンとムスクで締めくくられます。香りトップノート：キノット、マンダリンミドルノート：ジャスミン、ゼラニウム、ローズマリー、カルダモンベースノート：パチョリ、ムスク種類···オードトワレ
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