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アクアディパルマ　ブルーメディテラネオ　キノット　オーデトワレ
商品番号 U67255212577
商品名

アクアディパルマ　ブルーメディテラネオ　キノット　オーデトワレ
ブランド名 アクアディパルマ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キノット　オーデトワレ写真にある残量（9割くらい）です。おためしにどうぞ。6ヶ月自宅保管の中古品です。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。Size30mL価格¥11,330商品説明男性にも女性にも愛されるキノットオーデトワレ。生き生きとした活気に満ちたトップノートのキノットとマンダリンを特徴とするフレッシュなフレグランス。ミドルノートにはローズマリーとカルダモンがアロマティックなタッチを加え、ベースはジャスミンとムスクで締めくくられます。香りトップノート：キノット、マンダリンミドルノート：ジャスミン、ゼラニウム、ローズマリー、カルダモンベースノート：パチョリ、ムスク種類···オードトワレ
http://narcologia.ru/goods/recommended870390.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric105145.html
http://narcologia.ru/goods/unusable808074.html
アクアディパルマ　ブルーメディテラネオ　キノット　オーデトワレ
アクア ディ パルマ ブルー メディテラネオ キノット ディ リグーリア オードトワレ 75ml ACQUA DI PARMA BLU MEDITERRANEO CHINOTTO DI LIGURIA EDT
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