【新品・未使用】ドテラ★ディフューザー

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商品詳細
間違えて2つ注文してしまったので欲しい方に使って頂けると嬉しいですᕷ·͜·︎︎︎♡届いてそのまま保管しているので未開封のままです！※保証証は付いてません。【製品仕様】・超音波振動で、香りの拡散範囲は約46平方メートル。・稼働時間:2時間、5時間(連続運転)、10時間(間欠運転)・照明カラー:ワームホワイト(照明)、6色サイクル(シアン、グリーン、オレンジ、ピンク、パープル、ブルー)種類···オイルディフューザー(アロモア）
http://narcologia.ru/goods/navigate841330.html
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http://narcologia.ru/goods/cowpox537939.html
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