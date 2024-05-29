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ヴィネグルトワレ　リミテッドエディション
商品番号 L21063683371
商品名

ヴィネグルトワレ　リミテッドエディション
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香り···ラベンダーボトルタイプ···フルボトル容量···200ml2021年の限定品です。オンラインで購入したものです。少し使用して飾っていました。箱、説明書同封します。断捨離のために出品します。ディプティックdiptyque
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