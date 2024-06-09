箱付未開封　限定品！ドテラdoTERRA　malama癒やしのマラマ３点セット

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週末限定お値下げです。かなりしっかりした箱で、精油入れにも便利なので、箱入りでお届け致します。未開封 完売の限定品！ドテラdoTERRA malama癒やしのマラマ３点セットお値下げ致しました。2023年１月にアメリカで購入しました。未開封、箱入です。箱がご不要な場合はお知らせ下さい(*^^*)マナマ、とってもいい香りで、癒やされます。出品中の一覧です→#naturallife出品中#ドテラ#doTERRA