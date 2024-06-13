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真宝EX2箱　黒酵母βグルカン\nジェル状のB-グルカン
商品番号 Q51741936448
商品名

真宝EX2箱　黒酵母βグルカン\nジェル状のB-グルカン
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 8,554 円
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商品詳細

定価　一箱12,960円　賞味期限2024年6月9日内容量15ml×30袋×2箱即購入okアウレオバシジウム【黒酵母】がつくるジェル状のB-グルカン。アウレオバシジウムを培養して得られる成分です。お肌・腸内環境・傷や火傷にも良いとされてます。免疫力を補強する為のジェル状の健康食品です。黒酵母βグルカン＋EF乳酸菌※最近届いた最新の商品です※コンパクトにして発送させて頂きます健康食品種類...栄養調整食品サプリメント形状...ゼリー
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