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商品詳細
トリプルＸ3箱セットです。7月購入製品になります。箱が少し潰れているものもありますが未開封ですのでご安心下さい。２１種の植物原料を濃縮した理想のサプリメント植物由来のビタミン・ミネラルに加え、植物だけが持つファイトケミカルスが補給できます。アムウェイ独自の植物ブレンド「ファイトプロテクト」配合。対象年齢：6歳～サプリメント形状···粒サプリメント種類···ビタミン健康食品種類···栄養調整食品即購入OKです！24時間以内に発送させて頂きます。#トリプルX#マルチビタミン#サプリメント#日本アムウェイ#amway
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