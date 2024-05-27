Dior SAUVAGE クリスチャン ディオール ソヴァージュEDP100ml



クリスチャンディオール ソヴァージュ EDP スプレー 100ml クリスチャンディオール CHRISTIAN DIOR [並行輸入品]



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こちらは、新品未開封の商品になります！容 量：100ml購入時期：2023年8月即購入大歓迎です新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。自宅保管のため気になる方や神経質な方のご購入はお控えください。もし数点欲しい場合、コメントいただければ在庫により対応可能な場合もございます。【香り】●トップ (ベルガモット)フレッシュな柑橘の香りが潮風のようなスプラッシュ感を演出●ミドル (ラベンダー、ペッパー、ナツメグ、スターアニス)上品なフゼアノートに変化。徐々にジェンダーレスな印象へ●ラスト (バニラ、アンブロキサン)優しく暖かいウッディアンバー調の余韻が残るコメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。