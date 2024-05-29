13　ペットゲート 猫 150 白 ドア付き 猫脱走防止フェンス ベビーゲート

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ほぼ新品、開封のみ。元箱には擦れや汚れありますが中身は開封確認のみです。あくまでも中古品ですので小すれ、小傷があります。神経質な方はお控えくださいませ。ペットゲート猫150cmドア付きハイタイプ猫脱走防止フェンス室内玄関階段逃亡防止柵ペットフェンス犬ベビーゲート(取付幅75-82cm,ホワイト)【ねこちゃんの脱出を事前防止】柵の隙間間隔は約3.5cm。子猫でもすり抜けが難しいです。また、当製品はベビーゲート、ベビーフェンスといった赤ちゃんの柵としても利用が可能です。※ドアの高さは85cm-90cm間となります。【穴開け不要＆カンタン取付】突っ張り式のフェンスなので穴あけ不要。お好きな場所にカンタン設置できます。付属のボルトの強度を調整するだけで簡単に取付、取外しが可能。階段、玄関、キッチンなど様々な場所へ取り付けが可能です。【オートクローズ機能＆90°オープンキープ機能】ペットゲートを70°以上傾けると自動で閉まるオートクローズ機能付き。ドアを開けて90°の状態ですと、ドアを開いた状態で固定されるので開閉不要で出入りが可能です。※当機能はありますが、ゆっくり開け閉めすることを推奨しております。【あると嬉しい便利な付属品】壁の傷防止機能と取付補強機能のあるウォールセーバーとご利用いただくお客さまの安全性を考慮し転倒を防ぐ足底部カバーをご用意しました。