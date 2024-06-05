グッチ☆ダウンジャケット

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商品詳細
グッチのダウンジャケット８歳130cmサイズ。２年前に名古屋松坂屋で購入しました。綺麗な状態です。クリーニングしてからクローゼットで保管していました。腕が取り外し可能で、ベストにもなります。ベストの状態だとカッコいい印象でお気に入りでした。もちろん通常のジャケットとしても可愛くてお洒落です。オススメです♡学校には着用しておらず、週末のお出かけのみです。即購入大丈夫です☆
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