日向坂46 加藤史帆 写真集 ＃会いたい 撮影時着用ランジェリー ミント ...

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日向坂46・加藤史帆、1st写真集『＃会いたい』より初ランジェリー ...



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カラー：ミントサイズ：B65M新品・未使用紙タグ付日向坂46加藤史帆1st写真集『＃会いたい』で撮影時に着用していたミントカラーのランジェリーと同モデル上下セットです。ショーツはTバックタイプです。※こちらは実際の写真集の撮影に使われた品物ではございません。写真集と出品画像とを見比べてご納得の上でお買い求め願います。ご不明な点はご質問お願いします。但し、調査のみが目的と思われるコメントには一切お答えしませんのでご注意下さい。ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットにて発送させていただきます。品名［衣類」にて記入させていただきます。型崩れ等ご心配な方や時間指定が必要な場合は、発送方法の変更も可能ですが送料の差額は購入者様にてご負担お願いいたします。＃会いたいふりむきかとし