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テニスシューズ(YONEXパワークッション チームGC) 　26cm
商品番号 V16122096124
商品名

テニスシューズ(YONEXパワークッション チームGC) 　26cm
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスパワークッションチームGCグレー/レッド(661)SHTTGC-661オムニ・クレーコート用定価　11,000円使用期間１ヶ月ほどですが、擦れ等が見られます。写真ご確認お願いします。洗濯済みです。箱は処分してますので、プチプチで包み袋に入れて発送を予定しております。中古品であること等ご理解頂ける方のご購入お待ちしておりますサイズ...26〜26.5cm対応コート...オムニ・クレー兼用
http://narcologia.ru/goods/recycling18514.html
http://narcologia.ru/goods/stage877197.html
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