adidasベンチコートチェルシー

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adidas、チェルシー●サイズ：タグ表記Lサイズ●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。サイズ···L