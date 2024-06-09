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良品　マルマン　フィガロ　レディースゴルフ7本セット　L　右　初心者　ビギナー
商品番号 H35005045134
商品名

良品　マルマン　フィガロ　レディースゴルフ7本セット　L　右　初心者　ビギナー
ブランド名 マルマン
特別価格 税込 12,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ふとサルゴルフ即購入OKです！お値下げは可能な範囲でご対応したいと考えておりますのでご希望の場合はコメントにて希望金額をお伝え下さい。コメントのやり取り中に他の方にご購入頂いた場合は購入された方を優先致しますのでご了承ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)【商品概要】◆ブランドmaruman　マルマンFIGARO　フィガロRoosevelt　Teddybear　ルーズベルトテディベアセット内容◆ウッド1W（14.5°）4W（20°）UT5/6シャフト　カーボン◆アイアン(計5本)7i・9ｉ・SW　シャフト　カーボン◆パターマレット型シャフト　スチール合計　7本　◆フレックスL◆キャディバッグルーズベルトテディベアカート式◆グリップ純正グリップ◆性別レディース　女性◆利き腕右利き用【コンディション・注意事項】こちらの商品は中古品のため、小傷や使用感はありますが、プレーには差し支えなく、まだまだ御使用頂ける商品になります。キャディバッグのフードに小さな裂けはありますが、目立つような傷や汚れはありません。あくまでも主観になりますので、お写真ご確認の上ご判断ください。【梱包】プチプチやダンボール・巻ダンボール、ラップなど必要に応じて梱包致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful286251.html
http://narcologia.ru/goods/update255595.html
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