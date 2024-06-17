【Sevilla Futbol Club】ユニフォーム

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商品詳細
セビージャゲームシャツ--------------------------------------------------■状態 新品未使用品(タグ有り)■色 ホワイト×レッド■サイズ Sサイズ■商品番号036--------------------------------------------------美品でも一度人の手に渡った商品ですので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい返金・返品は致しかねますので写真や質問等で確認の上、ご購入下さい--------------------------------------------------お支払い完了から基本24時間以内に発送※稀に仕事の関係で遅れることもあります【らくらくメルカリ便】or【ゆうゆうメルカリ便】の基本どちらかでの発送※ご指定がある場合はお申し付けください簡易梱包での発送、予めご了承ください。--------------------------------------------------迅速かつ丁寧な対応を心がけております770以上の取引実績あり--------------------------------------------------サッカー用品出品中商品一覧はこちら#やさまるSHOP--------------------------------------------------#サッカー#フットサル#ジム#トレーニングウエア#ランニング#フィットネス#部屋着#希少#FIFA#UEFA#RESPECT#ワールドカップ#チャンピオンズリーグ#J1#J2#J3#イングランド#プレミアリーグ#ドイツ#ブンデスリーガ#DRIFIT#STRIKE#clmacool#NIKE#PUMA#adidas#kappa#umbro#JAKO#penalty#asics#MIZUNO#newbalance#DIADORA#Lotto#hummel#bonera#FINTA#DESCENTE#遠藤#伊藤#MercedesBenz--------------------------------------------------
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