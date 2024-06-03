ルイスビルスラッガー 硬式木製バット

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商品詳細
競技の種類...硬式素材...木バランス・特徴...トップバランスルイスビルスラッガーの硬式木製バットです。サイズは33.5（85センチ）880グラムです。長さが合わなかったので出品いたします。実戦で使っていたので、傷等はございますが、折れなどはありませんので、まだまだ使えます！ご検討よろしくお願いします！#野球#木製バット#硬式#ルイスビルスラッガー#ベースボール#硬式木製バット
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