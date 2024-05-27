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大谷 翔平（二刀流）ダブルコインフォトミント WBC日本代表 限定記念グッズ
商品番号 S83862459916
商品名

大谷 翔平（二刀流）ダブルコインフォトミント WBC日本代表 限定記念グッズ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手（二刀流）ダブルコインフォトミントWBC日本代表出場記念限定グッズ新品未開封MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約40.64x33.02cm素材：ウッドフレーム+紙コイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入り2000限定の貴重品です。(シリアル番号の指定はできません)※WBCの許諾を得た正規限定品です。野球チーム···野球日本代表
http://narcologia.ru/goods/peroration742015.html
http://narcologia.ru/goods/procurement391033.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual321246.html

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