大谷 翔平（二刀流）ダブルコインフォトミント WBC日本代表 限定記念グッズ

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商品詳細
大谷翔平選手（二刀流）ダブルコインフォトミントWBC日本代表出場記念限定グッズ新品未開封MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約40.64x33.02cm素材：ウッドフレーム+紙コイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入り2000限定の貴重品です。(シリアル番号の指定はできません)※WBCの許諾を得た正規限定品です。野球チーム···野球日本代表
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