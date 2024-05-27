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【レアデザイン】adidas　ガラタサライ　100周年　記念　ユニフォーム
商品番号 S90270964116
商品名

【レアデザイン】adidas　ガラタサライ　100周年　記念　ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある商品の中からご覧いただきまして誠にありがとうございます(^^)【商品説明】【レアデザイン】adidas　アディダス　ガラタサライ　100周年　記念　ユニフォームヨーロッパチャンピオンズリーグの常連としても有名なトルコリーグ名門のガラタサライの記念100周年の希少なユニフォームです。＜表記サイズ＞M着用感はXL相当です。＜実寸＞（平置き）肩幅　53着丈：76身幅　55裾丈　25多少の誤差はご了承くださいませ。【カラー】レッドオレンジ【状態】USEDにはなりますので多少の使用感やシワはありますが目立ったキズや汚れはなくコンディションは良好です。首元のジップの先が欠品？か　わかりませんが開閉には問題はありません。写真ご確認下さいませ。その他の出品中のアイテム一覧はこちらをご覧ください↓#古着zanetti#セリエＡ　ユニフォーム#サッカー　セリエＡ#ACミランユニフォーム#プレミアリーグ#チャンピオンズリーグ#マンチェスターユナイテッド　#リヴァプール#リバプール#リバプールユニフォーム#サッカーユニフォーム#ヨーロッパリーグ
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