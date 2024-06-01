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高校野球 準優勝メダル 甲子園
商品番号 R80333199529
商品名

高校野球 準優勝メダル 甲子園
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 19,999 円
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商品詳細

第95回全国高等学校野球選手権記念大会地方大会準優勝メダルです。
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