☆激レア☆大谷翔平日ハム時代初登板観戦証明書とクリアファイル ...

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商品詳細
大谷翔平選手がプロ初登板の証明書ですクリアファイルと共に大切に保管していましたが、引っ越しのためやむなく出品します大切にしてくれる方が居てくれると嬉しいですA4サイズです未使用ですが、自宅保存ですのでご理解下さい
http://narcologia.ru/goods/capitation370108.html
http://narcologia.ru/goods/conception435857.html
http://narcologia.ru/goods/flight701028.html
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