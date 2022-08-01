【新品未使用】ジャイアンツ　Yohji Yamamoto レプリカユニフォーム

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昨年東京ドームで限定配布されたyohjiyamamotoのレプリカユニフォームです。フリーサイズで黒地にグレーの文字です。当日も着用せず未使用のまま畳んで暗所保管しておりました。先日も巨人戦を観戦しましたが、このレプリカユニフォームを着ていらっしゃる方も多かったです。たたみシワありますますのでご了承ください。●ご注意●素人保管なので、完璧品をお求めの方はご遠慮ください。読売ジャイアンツ東京ドームレプリカユニフォームヨウジヤマモト