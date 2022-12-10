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- 新品未使用 アディダス マンチェスターユナイテッド プレマッチシャツ Lサイズ
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商品詳細
新品未使用アディダスadidasマンチェスターユナイテッドプレマッチ半袖シャツLサイズ身長172〜178チェスト93〜99定価:7,690円（税込）商品コード:H56682選手が試合前練習時に着用する半袖プラクティスシャツ。AEROREADYテクノロジーが身体をドライにキープ。高性能リサイクル素材シリーズ「Primegreen」を採用。素材：インターロックモデル：2022年春夏サッカーフットサルマンチェスターユナイテッドマンUプレミアリーグユニフォームウェアトレーニングシャツプレマッチシャツ
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