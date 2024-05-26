ルースイソンブラ　ロングパンツ

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ルースイソンブラ ロングパンツサイズ XS(約160cm位)色 ブラック✖️グレー右足の裾・左膝下辺りに擦った後あり、両裾に糸のほつれありです。中古品ですのでご理解の上購入ください。簡易包装で発送させていただきます。必ずプロフをご確認下さい。流行のスリムフィットタイプのロングパンツ。伸縮性がある素材を使っているので、見た目以上に、窮屈さを感じることがなく、スタイリッシュに履くことができます。また、プレー時にも伸縮性のある素材を使っているので、動作の際にストレスを感じることがないです。【サイズ】ウエスト/総丈/股下/太もも幅(cm)160(66/87.5/62/28)(説明文引用)