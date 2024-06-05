元阪神タイガース　糸井嘉男選手　Sサイズ　旧ホームユニフォーム #7

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商品詳細
元阪神タイガース 糸井嘉男選手 旧ホーム レプリカユニフォームウェア 背番号7ミズノ製サイズ：S▪️数回着用してますが、目立った汚れやほつれはありません。▪️自宅保管のため、シワ等ご了承いただけますお願いします。▪️畳んでの発送になりますので、たたみシワご理解お願いします。
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