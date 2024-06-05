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元阪神タイガース　糸井嘉男選手　Sサイズ　旧ホームユニフォーム #7
商品番号 Y95197458734
商品名

元阪神タイガース　糸井嘉男選手　Sサイズ　旧ホームユニフォーム #7
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元阪神タイガース　糸井嘉男選手　旧ホーム　レプリカユニフォームウェア　背番号7ミズノ製サイズ：S▪️数回着用してますが、目立った汚れやほつれはありません。▪️自宅保管のため、シワ等ご了承いただけますお願いします。▪️畳んでの発送になりますので、たたみシワご理解お願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque409907.html
http://narcologia.ru/goods/freshman342156.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis160344.html
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