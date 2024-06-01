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- adidasサッカーキッズユニフォーム(156)
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商品詳細
adidasサッカーキッズユニフォームRedBullSALZBURGレッドブル ザルツブルグオーストリアにて購入したユニフォームです。子供が気に入って普段着や通学で沢山着用していました。程度もよくて、まだまだ着用可能です。サッカー好き、海外好き、サッカー少年など！神経質な方はご遠慮ください。猫がいます。※海外で購入し懐かしい思い出の品であり、まだ断捨離に迷いもあり、レアな商品で付加価値をつけて高額出品しています。丈···半袖カラー···ホワイト種類···レプリカユニフォームサイズ···156
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