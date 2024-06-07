ゼット軟式バット ブラックキャノンGREAT　M号球対応84cm・720g平均

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商品詳細
ゼットのブラックキャノンGREATです。「素振り数回のみ」と記載の未使用に近いの商品をこちらで購入し、グリップを巻き替えましたが一度も使用しませんでした。近くウレタン禁止になると言うことで購入しましたが、まだレガシーが使えているので出品します。グリップはスパイダーズの1.1mmです。
http://narcologia.ru/goods/contemplate311577.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic345337.html
http://narcologia.ru/goods/mythic118635.html
本店は ゼット軟式バット ブラックキャノンGREAT M号球対応84cm ...
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ゼット 軟式バット
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