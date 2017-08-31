星野仙一監督【77】侍JAPANユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···野球日本代表2008年北京オリンピック時のレプリカユニフォームになります。ホームモデルです。UVカットビニールでカバーした状態でコレクションとして保管していました。コレクション整理の為、手放そうと思います。だいぶ以前の商品になりますがタグ付きで状態は良いものになります。
http://narcologia.ru/goods/perpetual341746.html
http://narcologia.ru/goods/protein981334.html
http://narcologia.ru/goods/moisture466169.html
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