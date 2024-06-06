リョーマゴルフMAXIMA2 type-Vドライバー

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リョーマゴルフ『MAXIMA II TYPE V』ドライバー トラックマン試打 〜 RYOMAGOLF MAXIMA II TYPE V Driver Review with Trackman



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種類···ドライバー利き手···右対象···メンズ商品をご覧頂きありがとうございます。リョーマゴルフMAXIMA2type-Vのドライバーです。ロフト10.5度、シャフトはファイヤーエクスプレスTP-VNX55SXです。個人測定ですが、長さ45.25インチ前後、重さは313.5gになります。ヘッドには僅かなスレ、線キズがありますが、ガリ傷やテンプラ跡など目立つ傷はありません。ヘッドカバーはあまり使用していません。中古品になりますので写真や質問で購入前にご確認頂き、ご納得された上での購入を宜しくお願いします。※バランスはD1.5です。