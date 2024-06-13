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硬式木製木製バット　BFJマーク付き
商品番号 J94636021822
商品名

硬式木製木製バット　BFJマーク付き
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···硬式素材···木ウィンダム硬式木製バット　BFJマーク付きです。貰いましたが引退したので出品いたします。84センチ　880gのくり抜き仕様です。同じバットを以前使用していましたが、とても振り抜きやすく、打感もハードメープルの弾きはとてもいいです。気軽に質問下さい！
http://narcologia.ru/goods/influenza465593.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford394973.html
http://narcologia.ru/goods/preference719138.html

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