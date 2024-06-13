硬式木製木製バット　BFJマーク付き

競技の種類···硬式素材···木ウィンダム硬式木製バット BFJマーク付きです。貰いましたが引退したので出品いたします。84センチ 880gのくり抜き仕様です。同じバットを以前使用していましたが、とても振り抜きやすく、打感もハードメープルの弾きはとてもいいです。気軽に質問下さい！



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