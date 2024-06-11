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【新品未使用】ヨネックス　フュージョンレブ 24.0 YONEX テニスシューズ
商品番号 G30873965204
商品名

【新品未使用】ヨネックス　フュージョンレブ 24.0 YONEX テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス（YONEX）のテニスシューズフュージョンレブ　24.0cm新品未使用です。子供用にと購入していましたが、別のものがいいとのことで不要になりました。定価15,000円以上のお品です。サイズ···24〜24.5cm
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