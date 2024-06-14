テニスシューズ　オールコート　22.5㌢

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商品詳細
対応コート...オールコート用サイズ...22.5cmバドミントンを始めたのにテニスシューズを買ってしまいまして、気づかず室内にて使用し約6時間ほどしか使っていません。6月にネットで5900円程で購入しました。送料、手数料があるので値下げ不可でお願いします。よろしくお願いします。
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