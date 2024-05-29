[廃盤]ヨネックス YONEX レーザーラッシュ9V ソフトテニスラケット

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商品詳細
●ヨネックスYONEXレーザーラッシュ9Vソフトテニスラケット以前使用していたラケットです。かなり傷がありますが中折れはしていませんので使用する分には問題ないと思います。ガットとグリップはご購入者様の方で新しいものとお取替えください。袋も付属しています。
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http://narcologia.ru/goods/approximate30420.html
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