専用　ヘッド　テニスラケット

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商品詳細
専用です。295グラムグリップサイズ...2使用による小傷等はありますが綺麗な方かと思います。全部は載せれませんのでご了承頂ける方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi607947.html
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