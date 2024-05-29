水星の魔女 C102 高機動プリン体 会場限定 新刊セット 水星のすべて

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コミックマーケット102 高機動プリン体 水星のすべて新刊セットです。本自体は未使用に近い綺麗な状態ですが、付属のクリアファイルバッグは多少のスレがございます。上記をご承知の上でご購入お願いします。緩衝材とビニールで包装し、ダンボールにいれて発送します。即購入okです。