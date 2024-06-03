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PUMA プーマ ベンチコート 150
商品番号 N81088355641
商品名

PUMA プーマ ベンチコート 150
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。PUMAプーマベンチコートカラー：ブラックサイズ:150cm着丈：約90cm(素人採寸です)フードはスナップボタンで取り外し可能。※やや傷あり※タグは記名していたため、切り取っています。サイズアウトの為出品します。真冬の北海道でサッカーで使用していましたが中綿も入っていて、暖かでした◎ご不明な点があれば、購入前にご質問ください◎※USED品の為、ご理解いただける方の購入お願いします。※圧縮しての配送予定です。ご了承ください。#PUMA#プーマ#ベンチコート#防寒#サッカー#フットサル#野球#部活#150
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