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ラッシュフォード#10ユニフォームマンチェスター・ユナイテッドアウェイ23/24
商品番号 J10754118063
商品名

ラッシュフォード#10ユニフォームマンチェスター・ユナイテッドアウェイ23/24
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このユニフォームは海外から購入したもの、品質が国内製品とは多少異なる場合があります。国産品、完璧品にこだわる方のご購入はご遠慮ください。こちらは輸入サイズです。日本のサイズより大きい時もあれば小さい時もあります。シャツのサイズに疑問がある場合は、コメント欄に身長と体重を記入してください。値下げ希望の方はコメント欄にご記入ください======================================調子:未使用素材:ポリエステルサイズ:L着丈:76cm身幅:48cm======================================マンチェスター・ユナイテッドマンチェスターシティチェルシーアーセナルトッテナムブライトンバルセロナレアル·マドリードアトレティコ・マドリードバイエルン・ミュンヘンユベントスドルトムントアヤックスACミランインテル・ミラノアルゼンチンブラジルクロアチアフランスオランダドイツスペインニューカッスルドルトムントパリ・サンジェルマンUEFAチャンピオンリーグLiverpoolArsenalTottenhamChelseaManchesterunitedManchestercityBarcelonafcRealmadridBayernmunchenParissaintgermanPSGACmilanIntermilanDortmundBVBASRomaNewcastleFCJuventus丈...半袖カラー...グリーンチーム名/国外...マンチェスター・ユナイテッドFCリーグ...プレミアリーグ種類...レプリカユニフォームサイズ...L
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