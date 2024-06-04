新品高級金色エコレザー貼り生地トートバッグ持ち手黒合皮合わせハンドメイド988

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新品帯ご覧いただきありがとうございます。(^_^)❣️子供達も大きく成長した今、私の大好きなミシンを使い、いろんなデザインを考え皆様の笑顔を浮かべながら楽しんで作っています。皆様に作品を見て頂くだけでも嬉しいです。ミシンの前で作品を作って皆様に喜んで頂ける事が、私の一番の幸せ”なのです。ゆっくりとご覧になってくださいませ☆ぜひ、プロフィールをご覧ください。^-^その他たくさん出品しております。ご覧頂けたら嬉しいですシンプル豪華な金色エコレザーの気品のあるおしゃれで豪華なバックです。縦長のバッグです。既製品には無い手作りの優しさを味わってください。すべて新品で手作りの1点物です。写真をよくご覧ください。A4ファイルが入ります。おしゃれなこのバッグ、サブバッグとしてお使いください♪裏地に新品正絹黒柄織り込み帯生地を使いしっかりした軽いバックに出来上がりました。持ち手は黒色エコレザーを黒色アクリルベルトにミシンで縫い合わせたおしゃれで丈夫な持ち手です。帯生地でポケットを2ケ付けました。サイズ縦約 36..5cm横約 31.5cm（ 周り63cm)マチ無し持ち手の長さ約2.5cmx34cm工業用動力ミシンを使って、丁寧に仕上げておりますが、ハンドメイド作品としてのご理解お願い致します。その他、多数出品しておりますのでぜひご覧下さい。#ハンドメイド#帯地#正絹#トートバック#和柄#A4サイズ#クリスマスギフト#ギフト#プレゼント＃袋帯生地＃エコレザー#サブバッグ白色和柄 トートバック エコバック シンプル 紬 ちりめん 結婚式 入学式 卒業式 七五三 成人式 着物 袴 お茶 お花