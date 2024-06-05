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曽我ガラス　ビールジョッキ
商品番号 J22413179537
商品名

曽我ガラス　ビールジョッキ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小降りなガラス製ビールジョッキ　曽我ガラス製品　長期倉庫在庫品でしたので梱包箱は痛みがありますがジョッキは新品未使用品です。　まとめて6個です。
http://narcologia.ru/goods/scissoring512096.html
http://narcologia.ru/goods/assessor130603.html
http://narcologia.ru/goods/preference446038.html
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