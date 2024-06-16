マッサージベッド折りたたみ コンパクト 施術台 施術ベッド ベッドダークグリーン

【商品仕様】商品サイズ：使用の時：幅186×奥行52.5×高さ42-61cm収納の時：幅84×奥行52×厚み14cm静止耐荷重：約90KG素材：本体：PVC（合成レザー）+ウレタンフォーム脚天然木カラー:ダークグリーン組立品/完成品:組立品【お手入れがしやすいレザータイプ】なめらかな手触りＰＵレザーは高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。長時間の作業も快適に行えます。【7段階の高さ調節可能】簡単に高さ調節可能。【使いやすい折り畳めるタイプ】使わない時は折りたたんで収納できる便利な折りたたみベッドです。ワンルームやコンパクトなお部屋にも置きやすい省スペース仕様です。【アームレスト付き】楽な姿勢でリラックスできます！【ヘッドレスト付き】首の部分は角度調節可能なので、首を圧迫しない！【ご注意・付属品】50秒ぐらい简単な組み立て品★組立マニュアル付属



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