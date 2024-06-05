未使用七五三着物　被布無し

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商品詳細
値下げしました年齢···3歳和装小物···髪飾り・かんざし、巾着袋和服種類···着物、足袋、草履去年購入し、被布のみ使用しました。こちらは使っていない着物、その他一式が入っています。被布は入っていません。別途ご用意お願いします。水色の可愛い着物となっています。色味は4枚目が近い色となっています。箱、袋に入れて自宅保存していました。ご了承お願いします。タバコ、ペットはいません。よろしくお願いします。
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