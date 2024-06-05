新品　本土送料無料　ファブリックソファー　フレンズＧＲ　３Ｐ

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■商品についてカフェテイストのファブリックソファです。暖かみのあるファブリック素材で優しい空間を演出します。座面は奥にかけて傾斜がついており、深い座り心地でリラックスできます。インテリア性の高いアンティークの質感は、お部屋の雰囲気作りにピッタリです。暖かみのある天然木は使うほど味わいが出てきますので、日に日に愛着が出てきます。■サイズ・規格本体サイズ：W170×D73×H70cm重量：17200g構造部材：天然木 張り材：ポリエステル１００％ クッション材：ウェービングベルト／ウレタンフォーム 背面：ウレタンフォーム 脚部：天然木（ラバーウッド）【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。