【フォロー割実施中】【アシュレイ】ソファ　2人掛け　ファブリック　ブラウン

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細部の装飾にまでこだわった曲線美が美しいアシュレイのMiltonwoodLoveseat・コーナーブロックフレーム・取り付けられた背もたれと緩いクッション・厚いポリファイバーで包まれた高反発フォームクッション・ポリエステル張り地・柔らかいポリフィルを使用した枕・露出した脚、レール、アームパネルはフェイクウッド仕上げ・プラットフォーム基盤システムは、 20,000回のテストサイクル後も スプリングシステムよリも三倍の耐久性*幅:180cm*奥行:99cm*高さ:99cmアームの高さ:66cm腕間の距離:119cm脚の高さ:10cm搬入出入り口の最小幅:81cm座面の奥行き:55cmシート高さ:48cmクッション上部から背もたれ上部まで50cm自身でアシュレイで新品を購入しました。別宅での使用で購入から1年半程しか経過しておらずアシュレイのホームページにも現在掲載中の人気のデザインです。使用期間が短い事からへたれも少なく目立つ汚れや傷はございません。写真が実際のお色味より僅かに違いがあるためアシュレイの画像でご確認でご確認下さい。こちらの画像通りの落ち着いたどんなお部屋にも合うお色になります【配送】クロネコヤマトが配送・梱包・設置まで全て行うサービス『たのメル便』でのご配送になります。ご自宅に伺った配達員に設置場所だけお伝え頂くだけの楽チンサービスです。※頼める便が同梱できないためクッションは付属できませんが送料のみでお譲りいたします。カラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）機能···アームレスト付テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、カントリー調、シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、ダークブラウン