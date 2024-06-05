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展示品　スウィッチ　スコール　カフェ　1人掛けソファ　ラウンジチェア　モダン
商品番号 F42309803410
商品名

展示品　スウィッチ　スコール　カフェ　1人掛けソファ　ラウンジチェア　モダン
ブランド名 イームズ
特別価格 税込 21,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超人気「SWITCH」のスコールソファ展示品のご紹介です。シンプル、レトロポップ、ノスタルジックなどさまざまなテイストの家具・インテリアを展開するSWITCH。そんなスウィッチの中でも抜群の人気を誇るスコールソファはクラシカルなフォルムに低めの肘掛け・アクセントになるボタン・シャープなアルミ脚が印象的。重心を低くしたモダンでミッドセンチュリーなデザインの全てがくつろぎの空間を演出します。座り心地も抜群ですのでゆったりとのんびり過ごすひとときを演出してくれます。オススメです。ご参考までに新品で購入した場合、10.6万円程致します。＜コンディション＞展示、運搬に伴う多少のスレやコキズはありますが、状態は良く美品です。ソフトレザーです。＜サイズ＞　約幅710×奥行800×高さ750/Sh420mm伝票NO.rwj309A
http://narcologia.ru/goods/assessor326403.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial384216.html
http://narcologia.ru/goods/freezer876698.html

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展示品 スウィッチ スコール カフェ 1人掛けソファ ラウンジチェア モダン-

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