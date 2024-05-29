システムベット 　ロフトベッド シングルデスクスチールネット付き二段ベッド 耐震

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【安心して使える頑丈設計】納得な構造にこだわり、直径5ｃｍのパイプを使い、揺れにくい、変な声も出さない。強度の高いスチールパイプは曲がりや歪みに強く、耐久性も高い。ベッド面の耐荷重は約250KG、安心してご利用いただけます！【安全なハイガード】周りにハイガードが大分あるので、寝相がどんなに悪くでも安心してお休みいただける、睡眠質量を保証！【省スペースの一体ハシゴ】スペースを大幅に節約しても、機能は同じ、31.5cm余裕がある長さので、踏みやすい！【デスク・スチールネット付き】二つ方向のデスク、余裕な作業スペースを提供できる。スチールネットに、写真などをつけて、生活記録/メモ/。。。自由に使える。帽子やかばんなど小物も引っ掛けて、収納できるので部屋すっきり！【自由な空間】ベッドの下には、ライフスタイルやお好みに合わせて、スペースを自由につかえる！【高級感あるデザイン】木目みたいな塗装したパイプを採用し、ビンテージで洗練されたスタイルを体現していて、多様な風格が作れる。ウッドの形、スチールの耐久性、その二つを組み合わせで、ビンテージライクでありながらすっきりとした上品さのある質の良いデザインで、落ち着きある素敵な空間をおつくりいただけます。